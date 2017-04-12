Как горожанину с нуля создать молочную ферму
- Оксана Гончарова
- / Ведомости
По данным Союза производителей молока, около 5% сырого молока в России производят мелкие фермерские хозяйства. По словам предправления союза Андрея Даниленко, большая часть фермеров продают молоко заводам, а примерно треть (1–2% молочного рынка) занимаются сбытом самостоятельно – частным клиентам либо небольшим магазинам.
Производить фермерские продукты – термостатную сметану, творог, сыр, мясные деликатесы – стало выгодно, замечает редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычев: отпускная цена таких продуктов минимум на 50% выше цены продуктов промышленного производства. И число любителей свежего молока, творога и парного мяса растет, несмотря на высокие цены. В целом у фермеров чистая прибыль составляет от 10 до 30% в зависимости от сезона (летом продуктивность коров выше), говорит исполнительный директор ассоциации «Союзмолоко» Артем Белов. «Ведомости» выяснили, что нужно для создания молочной фермы с нуля.
Сколько купить коров
Фермер Алексей Бурков, по образованию инженер-конструктор, начинал с одной коровы в 2000 г. Первое время занимался хозяйством, чтобы обеспечить молоком семью, но потом увлечение переросло в бизнес. Сегодня у Буркова 27 дойных коров.
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