Российская сталь подешевела

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Российские металлурги лишились суперпремии к цене горячекатаного проката на российском рынке Д. Гришкин / Ведомости

Аномально высокая премия к ценам на горячекатаный прокат (из него делают трубы, металлоконструкции, корпуса судов и др.) в России начинает снижаться, пишут аналитики БКС в еженедельном обзоре со ссылкой на данные «Металл эксперта». В течение июня разница между внутренними и экспортными ценами сократилась с $75–80 за 1 т всего до $15–20, говорится в обзоре. А за первую неделю июля цены на горячекатаный прокат в России опустились до самого низкого уровня с апреля: тонна проката 7 июля подешевела на 4,4% до $442, свидетельствуют данные «Металл эксперта». Единственный вид металлургической продукции, который дорожает в России, – арматура: за неделю она подорожала на 4,4% до $375 за тонну. Причина – высокий спрос и рост экспортных цен. Так, например, пишут аналитики БКС со ссылкой на данные «Металл эксперта», НЛМК сократил поставки арматуры в России и поднял цены на июль на 8–9% в сравнении с июнем, дополнительные поставки будут уже на 7–8% дороже. К таким колебаниям цен на арматуру строительные компании уже привыкли, спокоен гендиректор строительной компании «Крост» Алексей Добашин. «Цены растут с конца мая, сейчас тонна арматуры стоит 32 000 руб., в мае она стоила 27 000 руб. Это просто сезонные колебания», – говорит он.