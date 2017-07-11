Bain Capital и Cinven Group не намерены отказываться от Stada

Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Заманчивая Stada

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Stada с выручкой 2,1 млрд евро остается одним из последних независимых производителей лекарств в Европе Stada

Фонды прямых инвестиций Bain Capital и Cinven Group не хотят ждать год, чтобы сделать новое предложение о поглощении немецкой фармацевтической компании Stada Arzneimittel: соответствующее ходатайство они подали в Федеральное управление по надзору за финансовым сектором Германии (BaFin), сообщил производитель лекарств. Stada поддерживает такое исключение из правил.