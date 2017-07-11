Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Склад банкрота
На торги в пользу ВТБ выставлен складской комплекс в Шушарах
Он был залогом по кредиту «АКМ лоджистикс», которая признана банкротом
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Комплекс несколько раз менял владельцев
Е. Егоров / Ведомости
Информация о проведении торгов появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Владелец комплекса – ООО «АКМ лоджистикс» подало на банкротство в августе 2016 г. В октябре 2016 г. в нем было введено наблюдение, в феврале 2017 г. – конкурсное производство. По данным сайта Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, кредиторы – банк ВТБ (2,9 млрд руб.), кипрская «Уэливз файнэнс лтд» (2 млрд руб.) и Петербургская сбытовая компания (25 000 руб.). Кредитную линию с лимитом в 1,69 млрд руб. и сроком погашения до 2021 г. открыл Банк Москвы в июне 2014 г., тогда же был заключен договор ипотеки, говорится в материалах дела.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}