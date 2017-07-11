На торги в пользу ВТБ выставлен складской комплекс в Шушарах

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Комплекс несколько раз менял владельцев Е. Егоров / Ведомости

Информация о проведении торгов появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Владелец комплекса – ООО «АКМ лоджистикс» подало на банкротство в августе 2016 г. В октябре 2016 г. в нем было введено наблюдение, в феврале 2017 г. – конкурсное производство. По данным сайта Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, кредиторы – банк ВТБ (2,9 млрд руб.), кипрская «Уэливз файнэнс лтд» (2 млрд руб.) и Петербургская сбытовая компания (25 000 руб.). Кредитную линию с лимитом в 1,69 млрд руб. и сроком погашения до 2021 г. открыл Банк Москвы в июне 2014 г., тогда же был заключен договор ипотеки, говорится в материалах дела.