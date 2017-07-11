Семья основателей выкупит 21% «Черкизово» у Prosperity Capital Management

«Черкизово» с капитализацией $923,2 млн – один из крупнейших российских агрохолдингов Черкизово / Агроинвестор

Контролирующий акционер группы «Черкизово» и аффилированные с ним лица выкупают у фондов и портфелей под управлением Prosperity Capital Management около 21% акций и глобальных депозитарных расписок на акции (GDR) компании, сообщил агрохолдинг. Общая сумма сделки – около 12 млрд руб. исходя из 1300 руб. за одну акцию «Черкизово». Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис подтвердил сделку.

У семьи основателя группы Игоря Бабаева 65% группы, согласно отчету «Черкизово» за 2016 г., остальное – в свободном обращении. Кроме фондов Prosperity Capital Management, владеющих 21,3% «Черкизово», доля в группе есть у испанской Grupo Fuertes (5,06%), которая реализует с российским агрохолдингом индейководческий проект в Тамбовской области.

На закрытие Московской биржи во вторник одна акция «Черкизово» стоила 1307 руб. за бумагу, на Лондонской бирже одна GDR – $14, или 962,8 руб. по курсу ЦБ на 11 июля (3 расписки = 2 акциям).

«Черкизово» с капитализацией $923,2 млн – один из крупнейших российских агрохолдингов. Группа занимает второе место на рынке куриного мяса (доля 10%) и третье место на рынке свинины (5,2%), а также является одним из крупнейших мясопереработчиков, сказано в годовом отчете группы. Выручка компании в 2016 г. выросла на 7% до 82,4 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 68% до 1,9 млрд руб. по причине списания невозвратных государственных субсидий и затрат на ликвидацию последствий африканской чумы свиней. Под контролем группы 287 000 га сельхозугодий в Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях.

Как пояснил гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, сейчас группа рассматривает различные варианты стратегии на рынках капитала, включая разные способы увеличения числа акций в свободном обращении и повышения их ликвидности. Цель, по его словам, – обеспечить устойчивый рост акционерной стоимости компании. Михайлов добавил, что инициатива о выкупе исходила от Prosperity Capital Management.

Prosperity Capital Management выходит из капитала «Черкизово» в рамках текущей стратегии управления инвестициями, отметил Бранис. При этом, по его словам, компания сохраняет заинтересованность во вложениях в российский сельскохозяйственный сектор.

После завершения сделки с Prosperity Capital Management остальным акционерам «Черкизово» будет направлено обязательное предложение о выкупе у них бумаг по цене не ниже, чем цена за акцию в сделке с Prosperity, отмечается в сообщении агрохолдинга. Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).