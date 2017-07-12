Агропром
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Сельская сделка

Семья основателей агрохолдинга «Черкизово» выкупит 21% группы у Prosperity Capital Management

Сумма сделки – около 12 млрд рублей

Контролирующие акционеры группы «Черкизово» выкупают у фондов и портфелей под управлением Prosperity Capital Management около 21% акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщила группа, общая сумма сделки – около 12 млрд руб., или 1300 руб. за акцию. Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис подтвердил сделку.

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