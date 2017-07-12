Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Сельская сделка
Семья основателей агрохолдинга «Черкизово» выкупит 21% группы у Prosperity Capital Management
Сумма сделки – около 12 млрд рублей
- Екатерина Бурлакова,
- Ирина Скрынник
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Капитализация «Черкизово» – $923,2 млн, агрохолдинг занимает 2-е место на рынке куриного мяса (доля – 10%) и 3-е – на рынке свинины (5,2%)
Черкизово / Агроинвестор
Контролирующие акционеры группы «Черкизово» выкупают у фондов и портфелей под управлением Prosperity Capital Management около 21% акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщила группа, общая сумма сделки – около 12 млрд руб., или 1300 руб. за акцию. Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис подтвердил сделку.
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