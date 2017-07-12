Транспорт
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: В Усть-Лугу вместо Находки

РЖД тормозит уголь

Из-за ремонтов на железной дороге угольщикам приходится переориентировать поставки с Дальнего Востока в другие порты

В летние месяцы РЖД ввела ограничения на отгрузку угля в направлении дальневосточных портов. Ограничения достигают 40%. Из-за этого угольные предприятия вынуждены менять схему транспортировки грузов – и перенаправлять потоки в южные и северо-западные порты. Об этом рассказали несколько сотрудников компаний-грузоотправителей.

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