ТЭК
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Экс-менеджеры не сдаются

Экс-менеджеры «Башнефти» обжаловали решение суда, отказавшего им в вознаграждении

Они не были привлечены к делу, что, по их мнению, нарушает закон

Бывшие менеджеры «Башнефти» (в октябре 2016 г. перешла под контроль «Роснефти») 11 июля подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Уфы, который 14 июня удовлетворил требования прокуратуры Башкирии о признании не соответствующими закону положений «Башнефти» о долгосрочной мотивации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с делом.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике