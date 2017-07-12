Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Экс-менеджеры не сдаются
Экс-менеджеры «Башнефти» обжаловали решение суда, отказавшего им в вознаграждении
Они не были привлечены к делу, что, по их мнению, нарушает закон
- Галина Старинская
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Е. Разумный / Ведомости
Бывшие менеджеры «Башнефти» (в октябре 2016 г. перешла под контроль «Роснефти») 11 июля подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Уфы, который 14 июня удовлетворил требования прокуратуры Башкирии о признании не соответствующими закону положений «Башнефти» о долгосрочной мотивации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с делом.
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