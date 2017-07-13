Государство не будет разрабатывать Сухой Лог

Госучастие для освоения месторождения не требуется, оно нужно было только для допуска к аукциону

Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Участие государства не требуется

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На стадии производства золота на Сухом Логе участие государства оказалось необязательным Bartek Sadowski / Bloomberg

Выкуп «Полюсом» доли «Ростеха» в проекте освоения месторождения Сухой Лог не нарушит условий лицензии на месторождение. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской (его слова передал «Интерфакс»). Консолидация Сухого Лога не окажет негативного влияния и на деятельность «Полюса», так как 25%-ная доля государственной компании была условием аукциона, но не лицензии на разработку, заверил Донской.