Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Участие государства не требуется
Государство не будет разрабатывать Сухой Лог
Госучастие для освоения месторождения не требуется, оно нужно было только для допуска к аукциону
- Полина Трифонова
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На стадии производства золота на Сухом Логе участие государства оказалось необязательным
Bartek Sadowski / Bloomberg
Выкуп «Полюсом» доли «Ростеха» в проекте освоения месторождения Сухой Лог не нарушит условий лицензии на месторождение. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской (его слова передал «Интерфакс»). Консолидация Сухого Лога не окажет негативного влияния и на деятельность «Полюса», так как 25%-ная доля государственной компании была условием аукциона, но не лицензии на разработку, заверил Донской.
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