Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Японцы расскажут о вкусе
Японский кулинарный сайт Cookpad выкупил российский портал «Овкусе.ру»
В будущем он может стать русскоязычной версией японского проекта, считают эксперты
- Светлана Ястребова
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Cookpad – сервис для обмена рецептами и общения на кулинарные темы. Пользователи портала «Овкусе.ру» также обмениваются кулинарными рецептами
Е. Разумный / Ведомости
«Дочка» японской группы Cookpad Inc., Cookpad International, и один из ее исполнительных директоров – Томоя Ясуда 20 июня стали владельцами ООО «Овкусе.ру», следует из данных ЕГРЮЛ: у них 99,9 и 0,1% долей российской компании соответственно. Последней принадлежит одноименный кулинарный портал. Основатель и бывший владелец «Овкусе.ру» Александр Кисленко подтвердил факт сделки, отказавшись раскрыть ее сумму и детали. Он лишь заметил, что останется гендиректором компании. В Cookpad на запрос не ответили.
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