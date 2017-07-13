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Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Японцы расскажут о вкусе

Японский кулинарный сайт Cookpad выкупил российский портал «Овкусе.ру»

В будущем он может стать русскоязычной версией японского проекта, считают эксперты

«Дочка» японской группы Cookpad Inc., Cookpad International, и один из ее исполнительных директоров – Томоя Ясуда 20 июня стали владельцами ООО «Овкусе.ру», следует из данных ЕГРЮЛ: у них 99,9 и 0,1% долей российской компании соответственно. Последней принадлежит одноименный кулинарный портал. Основатель и бывший владелец «Овкусе.ру» Александр Кисленко подтвердил факт сделки, отказавшись раскрыть ее сумму и детали. Он лишь заметил, что останется гендиректором компании. В Cookpad на запрос не ответили.

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