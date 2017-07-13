Японский кулинарный сайт Cookpad выкупил российский портал «Овкусе.ру»

Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Японцы расскажут о вкусе

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Cookpad – сервис для обмена рецептами и общения на кулинарные темы. Пользователи портала «Овкусе.ру» также обмениваются кулинарными рецептами Е. Разумный / Ведомости

«Дочка» японской группы Cookpad Inc., Cookpad International, и один из ее исполнительных директоров – Томоя Ясуда 20 июня стали владельцами ООО «Овкусе.ру», следует из данных ЕГРЮЛ: у них 99,9 и 0,1% долей российской компании соответственно. Последней принадлежит одноименный кулинарный портал. Основатель и бывший владелец «Овкусе.ру» Александр Кисленко подтвердил факт сделки, отказавшись раскрыть ее сумму и детали. Он лишь заметил, что останется гендиректором компании. В Cookpad на запрос не ответили.