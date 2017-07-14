Транспорт
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: «Шереметьево» раздает карты

«Шереметьево» первым из аэропортов запускает программу лояльности

Совместная с Бинбанком карта даст скидки на часть услуг аэропорта и бонусы за покупки

О предстоящем запуске программы лояльности «Шереметьево», Бинбанка и Mastercard, которая будет единственной в своем роде, сообщила пресс-служба «Шереметьево». Детали не уточняются.

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