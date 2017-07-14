Транспорт
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Биржа вагонов простаивает

Электронная биржа вагонов простаивает

За три с небольшим месяца РЖД удалось привлечь на свою биржу вагонов всего около 2% подвижного состава

В конце марта 2017 г. РЖД запустила электронную торговую площадку «Грузовые перевозки», чтобы поддержать конкуренцию на рынке услуг по предоставлению вагонов. Пока площадка отправила 20 000 вагонов с более чем 1 млн т грузов для 300 клиентов, рассказали «Ведомостям» два источника в разных компаниях-операторах. На бирже представлены вагоны лишь трех операторов: Федеральной грузовой компании (ФГК), Первой грузовой компании (ПГК) и «Нефтетранссервиса», говорят собеседники (представитель ФГК участие подтвердил, его коллеги из ПГК и «Нефтетранссервиса» отказались это комментировать). Для сравнения: общий парк вагонов в июне был более 1,1 млн единиц.

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