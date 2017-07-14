Промышленность
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: «Уралкалий» пришел в Китай первым

«Уралкалий» поднял мировые цены на калий

Компания первой среди конкурентов подписала контракт с китайскими покупателями, подняв цену на 5%

Трейдер «Уралкалия» – «Уралкалий трейдинг» – наконец подписал контракт о поставках калия с китайскими Sinochem, CNAMPGC и CNOOC в августе – декабре. Цену контракта и его размер «Уралкалий» не раскрывает. Источник ТАСС, знакомый с условиями сделки, сообщил, что контракт подписан по цене $230 за 1 т. Это на 5% выше цены 2016 г. «Цена поставляемых в Китай калийных удобрений соответствует текущему рыночному уровню цен», – говорится в сообщении «Уралкалия».

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