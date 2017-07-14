Агропром
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: России мало семечки

Производители подсолнечного масла бьют тревогу – семена подсолнечника уходят на экспорт

Заводы остаются без сырья, часть из них может закрыться

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев написал министру экономического развития Максиму Орешкину письмо с просьбой увеличить ставку экспортной пошлины на семя подсолнечника на 10 процентных пунктов до 16,5% за 1 т (но не менее 100 евро). «Ведомости» ознакомились с документом. Минэкономразвития уже его получило, сказал представитель министерства. Вопрос прорабатывает и Минсельхоз, говорит его представитель.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике