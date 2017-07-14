Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: России мало семечки
Производители подсолнечного масла бьют тревогу – семена подсолнечника уходят на экспорт
Заводы остаются без сырья, часть из них может закрыться
- Екатерина Бурлакова
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Производителям семян стало выгоднее продавать его экспортерам, а не переработчикам, объясняет эксперт
PIXABAY
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев написал министру экономического развития Максиму Орешкину письмо с просьбой увеличить ставку экспортной пошлины на семя подсолнечника на 10 процентных пунктов до 16,5% за 1 т (но не менее 100 евро). «Ведомости» ознакомились с документом. Минэкономразвития уже его получило, сказал представитель министерства. Вопрос прорабатывает и Минсельхоз, говорит его представитель.
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