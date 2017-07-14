Объединяются крупнейшие в России производители растительного масла

Два крупнейших переработчика подсолнечника в России могут объединиться Д. Гришкин / Ведомости

SolPro Investments может приобрести 62% акций YR Investments Group, Indicativo Capital - еще 38% этой компании. Ходатайство об этом одобрила Федеральная антимонопольная служба.

Одновременно с этим она одобрила ходатайство YR Holding Limited (владелец этой компании - основной бенефициар «Юга Руси» Сергей Кислов) о приобретении 32,01% акций компании Solpro Investments Ltd. В последнее время шли переговоры о покупке «Солнечными продуктами» бизнеса «Юга Руси», объясняют два человека, знающие о переговорах двух компаний. Кислов и представитель «Солнечных продуктов» не ответили на телефонные звонки. Представитель «Юга Руси» отказался от комментариев.

«Юг Руси» и «Солнечные продукты» - две крупнейшие компании в России по переработке подсолнечника. Согласно данным Масложирового союза доля «Юга Руси» в переработке подсолнечника в 2016 г. составила 19,7%, «Солнечных продуктов» - 17,1%.

В «Юг Руси» входят более десяти маслоэкстракционных заводов. Компания выпускает бутилированное масло под брендами «Золотая семечка», «Аведовъ» и др. «Солнечные продукты» - агрохолдинг, выпускающий растительное масло и продукты маслопереработки. Это ключевой актив ГК «Букет», реализующей проекты в аграрном секторе, пищевой промышленности, машиностроении и девелоперском бизнесе. В состав «Солнечных продуктов» входят аграрные предприятия, элеваторы, маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, жировые комбинаты.