«Роснефть» сварила кофе на 2,4 млрд рублей

За прошлый год «Роснефть» заработала на продаже кофе 2,4 млрд руб. Е. Разумный / Ведомости

За прошлый год «Роснефть» заработала на продаже кофе 2,4 млрд руб., или 0,05% общей выручки, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Продажи кофе на АЗС «Газпром нефти» были меньше – 2,1 млрд руб., но заняли бОльшую долю в выручке компании – 0,12%, следует из заявления представителя «Газпром нефти».

У «Роснефти» на конец прошлого года было 2962 АЗС (включая сеть заправок BP), у «Газпром нефти» – 1244 станций в России, из них – 1197 собственные и 47 – управляются партнерами-франчайзи. «Роснефть» на заправочных комплексах продала 29 млн чашек кофе (в среднем по 82 руб. за чашку), а на «Газпром нефти» – 21 млн чашек (в среднем по 100 руб. за чашку), говорят представители компаний.

Таким образом на одной заправки «Роснефти» было продано в среднем 8 440 чашек кофе в 2016 г. в два раза больше было продано кофе на заправках «Газпром нефти» – 16 881 чашек, следует из сравнения данных.

Всего в прошлом году выручка «Роснефти» была 4,98 трлн руб., у «Газпром нефти» - 1,69 трлн руб, следует из данных компаний. От сопутствующих услуг (не от продажи углеводородов и нефтепродуктов) компании заработали 75 млрд руб. и 58,2 млрд руб. соответственно. Таким образом доля от продажи кофе на АЗС «Роснефти» и «Газпром нефти» могли составить 3,2% и 3,6% от сопутствующих услуг соответственно.

Прибыль от продажи кофе на АЗС высчитать крайне сложно, нужно учитывать и зарплату сотрудников, электроэнергию, стоимость воды и самого кофе, говорит гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Стоимость стакана и кофе в чашке составляет в среднем 8-15 руб., говорит он. «Одна чашка кофе по прибыли равна 6 л бензина», - говорил в прошлом году гендиректор «Газпром газэнергосети» («дочка» «Газпрома») Дмитрий Миронов.

Тогда литр 95 бензина стоил 38,35 руб., сейчас за него дают в среднем 40,66 руб.

В 2015 г. «Газпром нефть» заработала на продаже кофе 1,5 млрд руб (0,09% общей выручки), а в 2014 г. – 1,1 млрд руб, 0,07% от выручки), отметил представитель компании. Представитель «Роснефти» отказался предоставить данные за 2014-2015 гг. Представитель «Лукойла» не ответил на вопросы «Ведомостей».

«Роснефть» развивает партнерские проекты с итальянской компанией Autogrill. На сегодняшней на АЗС компании работают около 15 итальянских кофеен A-Cafe и в перспективе планируется увеличить их количество, говорит представитель «Роснефти». На АЗС «Роснефти» оборудованы 1890 магазинов и 925 кафе, говорится в годовом отчете компании. Через розничную сеть «Роснефть» продала 10,9 млн т нефтепродуктов в 2016 г.

«Газпром нефть» продвигает бренд кафе – Drive Cafe. Для сети кофеен создан собственный кофейный бренд, оригинальный кофейный купаж обжаривается на специализированном предприятии в Подмосковье, говорил в прошлом году директор по региональным продажам компании Александр Крылов.