«Светлана» инвестирует 3 млрд рублей в модернизацию и новые разработки

Светлана разрабатывает и производит электронные компоненты для разных отраслей Светлана Холявчук / Интерпресс /ИТАР-ТАСС

ПАО «Светлана» (входит в «Ростех» через АО «Российская электроника») инвестирует около 3 млрд руб., в модернизацию и новые разработки в течение трех лет, сообщает компания. Это более чем на 1 млрд руб. превышает прежние планы компании, передает слова гендиректора ПАО «Светлана» Никиты Гладкова пресс-служба. Почти 1 млрд руб . будет вложено в три дочерних предприятия через дополнительный выпуск акций: 480 млн руб - в «Светлана-Полупроводники», 320 млн руб - в СЕД-СПб», 150 млн руб в «Светлана-Электронприбор»; более 500 млн руб. -в основной капитал на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов энергетического хозяйства. В результате издержки на эксплуатацию энергокомплекса сократятся, говорит Гладков.

Светлана разрабатывает и производит электронные компоненты для разных отраслей. Дочерние компании «Светланы» производят компоненты необходимые для обороноспособности: без них невозможна эксплуатация военной техники и выполнения госпрограммы вооружений до 2020 г., следует из квартального отчета «Светланы». Политическая ситуация в стране привела к активным работам по импортозамещению, что положительно скажется на финансовых показателях компании, говорится в документе. Более 10% продукции «Светланы» идет на экспорт.

Одним из наиболее перспективных направлений на «Светлане» считают рынок СВЧ-технологий, следует из сообщения компании. Основные рынки сбыта для компании - сдача имущества в аренду и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по госконтрактам, следует из отчета. В 1 квартале «Светалана» сдала в аренду 57 805 кв м., зданий и 29 402 кв м земельных участков, следует из квартального отчета. В состав «Светаланы» входят несколько производственных предприятий, среди которых «Светлана-Маловишерский стекольный завод», комплекс по производству генераторных и приемно-усилительных ламп АО «С.Е.Д.-СПб», производство микроволновых приборов АО «Светлана-Электронприбор» и др.

Благодаря модернизации и локализации на территории «Светланы» может сформироваться полноценный кластер электронной промышленности, считает член совета директоров ПАО «Светлана» Андрей Березин. Выручка «Светланы» за 3 месяца 2017 г. составила 260 млн руб. (-20% к аналогичному периоду прошлого года), чистая прибыль -32 млн руб. (+28%), по данным отчета.