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РФПИ предлагает обменять привилегированные акции «Транснефти» на обыкновенные

Интерес проявляют китайские и российские инвесторы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прорабатывает возможность привлечения новых институциональных инвесторов в акционерный капитал «Транснефти», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор фонда Кирилл Дмитриев (вошел в новый совет директоров «Транснефти»). Подробности он не сообщил. РФПИ инвестирует с суверенными и инвестиционными фондами из стран Азии, Европы, Ближнего Востока в различные российские активы.

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