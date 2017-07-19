РЖД дает скидки на перевозку нефти
Монополия готова перевезти 600 000 т нефти в Финляндию с дисконтом в 45%. Это может быть нефть «Башнефти», считает эксперт
- Дарья Белоглазова
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В 2016 г. РЖД планировала закончить 2017 г. с убытком в 142,4 млрд руб. Но после корректировки финансового плана рост перевозок и грузооборота по сравнению с планом 2016 г. увеличит доходы на 3%, или почти 43 млрд руб. Еще 2 млрд руб. компания получит от прочих видов деятельности. Но для безубыточности этого мало – РЖД начала давать значительные скидки на экспортные перевозки грузов, чтобы увеличить их количество. В 2016 г. перевозки нефти и нефтепродуктов (дорогие грузы) снизились на 6,1% до 235,8 млн т.
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