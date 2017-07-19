Конкурс по выбору инвестора в проекты возобновляемой энергетики прошел с нарушениями

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Условие 90-дневного срока для опубликования окончательных объемов мощности было нарушено, отмечается в сообщении ФАС В. Волков / Ведомости

Конкурсный отбор инвестпроектов на основе возобновляемых источников энергии был проведен с нарушениями, установила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Заявки на участие структура «Совета рынка» – Администратор торговой системы (АТС) – принимала с 29 мая по 9 июня. Данные о предельной мощности, предложенной к отбору, должны быть опубликованы не менее чем за 90 дней до даты окончания приема заявок, указывает ФАС. АТС действительно их опубликовал 10 марта.