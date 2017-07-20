Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: ЕС не нужна сталь из России
Европа может ввести пошлины на импорт российской стали
Производители установили несправедливо низкие цены, считает Еврокомиссия
- Полина Трифонова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
«Северсталь» планирует продолжать поставки горячекатаного проката на рынок ЕС, сказал ее представитель
Северсталь
Европейская комиссия может ввести пошлины на импорт горячекатаной стали из России в размере от 5,3 до 33%, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ Еврокомиссии. Решение будет принято 6 октября. Также пошлины затронут производителей с Украины, из Бразилии, Ирана и Сербии. Причина ограничительных мер – несправедливо низкие цены, отмечается в документе.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}