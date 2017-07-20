Промышленность
Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: ЕС не нужна сталь из России

Европа может ввести пошлины на импорт российской стали

Производители установили несправедливо низкие цены, считает Еврокомиссия

Европейская комиссия может ввести пошлины на импорт горячекатаной стали из России в размере от 5,3 до 33%, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ Еврокомиссии. Решение будет принято 6 октября. Также пошлины затронут производителей с Украины, из Бразилии, Ирана и Сербии. Причина ограничительных мер – несправедливо низкие цены, отмечается в документе.

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