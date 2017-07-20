Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Техника торговли

Новые технологии приведут к сокращениям в ритейле

Риск потерять рабочее место зависит от рутинности работы

Тысячи рабочих мест замещаются техникой в магазинах Walmart. Например, почти в каждой из 4700 торговых точек сети в США пересчет денег ведут гигантские серые автоматы Cash360. Они обрабатывают восемь счетов в секунду и 3000 монет в минуту, в электронном виде переводят деньги на депозит. Это намного быстрее пересчета вручную и инкассации. Сотрудник, чью работу выполняют такие машины, теперь за те же $13 в час приветствует посетителей на входе у магазина.

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