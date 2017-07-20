Новые технологии приведут к сокращениям в ритейле

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Более 500 человек покинули компанию, большинство перешло на работу в торговый зал, чтобы улучшить сервис, говорит представитель Wal-Мart Eduardo Munoz / REUTERS

Тысячи рабочих мест замещаются техникой в магазинах Walmart. Например, почти в каждой из 4700 торговых точек сети в США пересчет денег ведут гигантские серые автоматы Cash360. Они обрабатывают восемь счетов в секунду и 3000 монет в минуту, в электронном виде переводят деньги на депозит. Это намного быстрее пересчета вручную и инкассации. Сотрудник, чью работу выполняют такие машины, теперь за те же $13 в час приветствует посетителей на входе у магазина.