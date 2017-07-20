«Металлоинвест» решил выйти из «Норникеля»

«Металлоинвест»

«Металлоинвест» объявил о намерении продать все принадлежащие ему 1,79% «Норильского никеля», говорится в сообщении компании на сайте Лондонской биржи. Акции будут проданы институциональным инвесторам в рамках ускоренного букбилдинга, организатором которого выступит Deutsche Bank.

В четверг капитализация «Норникеля» на Лондонской бирже составила $23,5 млрд. Таким образом, пакет «Металлоинвеста» может стоить около $421 млн.

В декабре 2015 г. владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов в интервью «России 24» говорил, что компания может увеличить свою долю в «Норникеле» с 3,2 до 5%, но решение еще не принято, отмечал он. А в 2016 г. «Металлоинвест» продал на открытом рынке 1,4% акций «Норникеля» за $342 млн.

Основным акционером «Норникеля» является «Интеррос» Владимира Потанина (30,3%), UC Rusal владеет еще 27,8%, около 6,3% принадлежит совладельцам «Евраза» Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову.