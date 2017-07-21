Пригородные электрички выходят из кризиса

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В России пригородными перевозками занимаются 25 ППК. В 19 из них РЖД занимает в уставном капитале долю более 50%. Сергей Портер / Ведомости

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении за первое полугодие 2017 г., по данным РЖД, выросли на 10,6% до 484,8 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Но во многом благодаря запуску Московского центрального кольца, считает представитель Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). По данным ИПЕМа, за 2017 г. рост будет 8–9% к 2016 г. То есть по итогам года перевозки пассажиров электричками могут превысить 1 млрд человек и выйти на докризисный уровень 2013 г. (см. график). Пассажирооборот (учитывающий дальность перевозки) растет медленнее – прирост с января по май составил только 3,6%. После массовой отмены электричек в 2015 г. правительство пытается решить проблемы в этом секторе, но не все пока удалось: есть проблемы с передачей электричек пригородным пассажирским компаниям (ППК) и их обновлением (нет механизма), компенсацией затрат на перевозку льготников.