Транспорт
Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Электрички отправляются от кризиса

Пригородные электрички выходят из кризиса

Перевозки пассажиров растут, но есть дефицит дотаций на перевозку льготников, проблемы с обновлением и передачей парка пригородным компаниям

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении за первое полугодие 2017 г., по данным РЖД, выросли на 10,6% до 484,8 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Но во многом благодаря запуску Московского центрального кольца, считает представитель Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). По данным ИПЕМа, за 2017 г. рост будет 8–9% к 2016 г. То есть по итогам года перевозки пассажиров электричками могут превысить 1 млрд человек и выйти на докризисный уровень 2013 г. (см. график). Пассажирооборот (учитывающий дальность перевозки) растет медленнее – прирост с января по май составил только 3,6%. После массовой отмены электричек в 2015 г. правительство пытается решить проблемы в этом секторе, но не все пока удалось: есть проблемы с передачей электричек пригородным пассажирским компаниям (ППК) и их обновлением (нет механизма), компенсацией затрат на перевозку льготников.

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