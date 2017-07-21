Лидер на рынке свинины и говядины «Мираторг» хочет стать и крупным производителем молока

Рентабельность молочного бизнеса выросла, и можно рассчитывать на субсидии

Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: «Мираторг» раздаивается

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«Мираторг» – крупнейший производитель мраморной говядины в стране и, как результат, крупнейший получатель госсубсидий, выделенных этой подотрасли Андрей Гордеев / Ведомости

Агропромышленный холдинг «Мираторг» в ближайшее время завершит бизнес-план проекта по производству сырого молока и молочной продукции, рассказал президент «Мираторга» Виктор Линник (его цитирует «Интерфакс»). Часть проекта будет реализована в Тульской области, отметил он. Также компания рассматривает и другие регионы, добавил представитель «Мираторга».