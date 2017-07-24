Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: «Газпром» вернулся в OPAL
Европейский суд отменил запрет на доступ «Газпрома» к мощностям OPAL
Теперь компания может использовать дополнительные 40% мощности трубы для экспорта газа в Европу
- Артур Топорков
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Доступ «Газпрома» к OPAL – предмет споров с момента принятия в 2009 г.
Frank Hormann / AP
Председатель Верховного суда ЕС отменил запрет на проведение новых аукционов «Газпрома» на мощности газопровода OPAL, говорится в сообщении суда. Обеспечительные меры были приняты по требованию PGNiG 23 декабря 2016 г. Тогда Польша обжаловала решение Еврокомиссии (ЕК) сократить зарезервированные мощности газопровода с 50 до 10%, что увеличивало возможности «Газпрома» по прокачке газа через «Северный поток». В заявлении PGNiG говорилось, что это «неизбежно» приведет к сокращению транзита газа по маршруту Ямал – Европа и угрожает энергобезопасности Польши.
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