ТЭК
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: «Газпром» вернулся в OPAL

Европейский суд отменил запрет на доступ «Газпрома» к мощностям OPAL

Теперь компания может использовать дополнительные 40% мощности трубы для экспорта газа в Европу

Председатель Верховного суда ЕС отменил запрет на проведение новых аукционов «Газпрома» на мощности газопровода OPAL, говорится в сообщении суда. Обеспечительные меры были приняты по требованию PGNiG 23 декабря 2016 г. Тогда Польша обжаловала решение Еврокомиссии (ЕК) сократить зарезервированные мощности газопровода с 50 до 10%, что увеличивало возможности «Газпрома» по прокачке газа через «Северный поток». В заявлении PGNiG говорилось, что это «неизбежно» приведет к сокращению транзита газа по маршруту Ямал – Европа и угрожает энергобезопасности Польши.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике