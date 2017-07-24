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Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Вторая попытка Schlumberger

Eurasia Drilling Company анонсировала продажу своего контрольного пакета Schlumberger

Это уже вторая попытка сервисных компаний заключить сделку

Американская Schlumberger договорилась с акционерами нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC) о покупке 51% в компании, говорится на сайте EDC. Это уже ее вторая попытка получить долю в EDC.

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