Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: «Норникель» остался без «Металлоинвеста»
«Металлоинвест» полностью вышел из капитала «Норникеля»
Пакет в 1,79% акций продан за $400 млн
- Полина Трифонова,
- Виталий Петлевой,
- Александра Терентьева
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Владельцы «Металлоинвеста» – Алишер Усманов, семья депутата Госдумы Андрея Скоча и Василий Анисимов приобрели около 5% «Норникеля» весной 2008 г. за $2 млрд.
Михаил Климентьев / РИА Новости
«Металлоинвест» продал остатки пакета акций «Норникеля» – 1,79% – за $400 млн, сообщил железорудный холдинг. «Металлоинвест» провел процедуру ускоренного букбилдинга, организатором которого был Deutsche Bank. Цена размещения предполагает дисконт в 4,5% к котировкам акций «Норникеля» на Лондонской бирже до сделки. Основной пакет акций приобрел Deutsche Bank, часть продал своим иностранным клиентам, сообщил трейдер, знакомый с условиями сделки.
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