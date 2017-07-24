Промышленность
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: «Норникель» остался без «Металлоинвеста»

«Металлоинвест» полностью вышел из капитала «Норникеля»

Пакет в 1,79% акций продан за $400 млн
  • Полина Трифонова,
  • Виталий Петлевой,
  • Александра Терентьева
  • / Ведомости

«Металлоинвест» продал остатки пакета акций «Норникеля» – 1,79% – за $400 млн, сообщил железорудный холдинг. «Металлоинвест» провел процедуру ускоренного букбилдинга, организатором которого был Deutsche Bank. Цена размещения предполагает дисконт в 4,5% к котировкам акций «Норникеля» на Лондонской бирже до сделки. Основной пакет акций приобрел Deutsche Bank, часть продал своим иностранным клиентам, сообщил трейдер, знакомый с условиями сделки.

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