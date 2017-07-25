Такси-сервис Gett пошел с доставкой по регионам Е. Разумный / Ведомости

Один из крупнейших сервисов заказа такси в России – Gett запустил услугу доставки в четырех региональных центрах: Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении Gett. До этого в России сервис был доступен только для пользователей Москвы.

Gett решил переименовать этот сервис для экспансии – раньше он назывался «Gett курьер». Под единым брендом Gett Delivery будет работать на всех рынках – в России, Великобритании и Израиле, сообщила компания. Сервис «позволит пользователям моментально отправить посылку адресату в пределах города, а бизнесу, в частности логистическим компаниям, поможет эффективно решить проблему “последней мили”, считает Gett.

Конкурентная доставка Основные конкуренты Gett в России - сервисы заказа такси от «Яндекса» и Uber. Если у первого нет своих проектов в сфере логистики, то у Uber есть специализированные проекты по доставке - например, с начала 2017 г. в России работает доставка еды из ресторанов UberEats.

Gett «видит большой потенциал в сфере услуг экспресс-доставки, что во многом связано и с увеличением оборотов онлайн-торговли», пояснил представитель сервиса. Развитие интернет-торговли в регионах привело к резкому росту доставок, что делает этот рынок перспективным для Gett Delivery, говорит он. В Москве сейчас Gett получает около 20 000 заказов в месяц, по собственным данным.

На долю Москвы и области приходится 36,7% всех онлайн-покупок россиян (без учета зарубежных трат), следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли за 2016 г. Доля Петербурга и Ленинградской области – 10,6%, Татарстана – 1,8%, Краснодарского края – 4,2%. В 2017 г. рынок интернет-торговли в России, по прогнозу АКИТ, может достичь 1,15 трлн руб.

Крупные онлайн-ритейлеры в последние годы активно осваивают российские регионы. Например, Ozon.ru расширяет складские мощности, чтобы ускорить доставку за пределами столицы. С 2016 г. интернет-ритейлер открыл два новых региональных склада в Екатеринбурге и Казани, в 2017 г. – склад в Краснодаре. До этого у компании был один крупный склад в Твери.