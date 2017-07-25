Минтранс предлагает доплатить за мобильный телефон в самолете

Из законопроекта следует, что Минтранс предлагает серьезно ограничить возможность бесплатно провозить в салоне вещи ручной клади Интерпресс / PhotoXPress

На портале regulation.gov.ru появился новый законопроект Минтранса, который меняет авиационные правила воздушных перевозок и провоза багажа в салоне.

Из законопроекта следует, что Минтранс предлагает серьезно ограничить возможность бесплатно провозить в салоне вещи ручной клади. В частности, ведомство предлагает отказать пассажирам в бесплатном провозе папок для бумаг, зонтов, тростей, верхней одежды, печатных изданий для чтения в полете, телефонов сотовой связи, фотоаппаратов и видеокамер, а также портативных компьютеров и букетов цветов. Все эти вещи исключены из пункта 135, который регулирует нормы бесплатного провоза багажа, если вещи находятся при пассажире и не вложены в багаж.

Только в сумке Позднее Минтранс уточнил, что имел в виду: сотовые телефоны и другие вещи можно провозить с собой в ручной клади. «Пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что, по сути, всегда и находится в ручной клади у пассажира. Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг», - сообщила пресс-служба Минтранса.

По версии Минтранса, без взимания платы можно будет провезти лишь дамскую сумочку или портфель, детское питание для ребенка, костюм в портпледе, детскую люльку, а также костыли или складную кресло-коляску, если та помещается под сиденье впереди стоящего кресла.

Будет ли возможно провозить сотовые телефоны, зонты, трости и газеты в портфеле или дамской сумочке, – непонятно. Из новой редакции законопроекта этого напрямую не следует. Позднее Минтранс объяснил, что в сумочке возить эти предметы можно.

Из текущей нормы закона следует, что в багаже пассажир может провозить не менее 10 кг, тогда как вес ручной клади не установлен, отмечает авиаэксперт и редактор сайта aviablogger.com Константин Парфененок. Поэтому авиакомпании двояко толкуют норму закона и некоторые из них разрешают провоз 10 кг в ручной клади, в то время как другие – только в багаже.

Новый законопроект устанавливает вес ручной клади не менее 5 кг на одного пассажира, комментирует эксперт. Законопроект сырой, его еще нужно дорабатывать, признает Парфененок. Предложенные нормативы можно толковать двояко, считает он, может произойти одно из двух: или при провозе в самолете телефонов и зонтов придется доплачивать за них (при условии, что сумка с ручной кладью весит 5 кг) или придется складывать все в сумку и доплачивать за перевес ручной клади, отмечает он.

Инициатива Минтранса уже встретила оживленную реакцию в Совете Федерации. Спикер палаты Валентина Матвиенко назвала проект акта «коллективной безответственностью» и «какой-то чушью». Как передает ТАСС, она попросила «прокомментировать глупости», которые написаны в проекте, замминистра транспорта Сергея Аристова. Тот ответил: «Мы только первое приближение озвучили и готовы к широкому обсуждению, привлекаем всех». Матвиенко на это заявила, что создается ощущение, что министерство выпустило этот нормативный акт впопыхах и что он носит провокационный характер, и призвала чиновников аккуратно подходить даже к сырым документам, которые публикуются.

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