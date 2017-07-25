«Вагонмаш» оспаривает штраф за срыв поставок вагонов на 417 млн рублей

Конкурс на поставку восьми шестивагонных составов метро стоимостью 3,8 млрд руб. «Вагонмаш» выиграл в феврале 2015 г., но контракт был подписан спустя два месяца Евгений Егоров / Ведомости

ООО «Вагонмаш» (принадлежит на 51% Skoda Transportation и на 49% – Кировскому заводу) подало иск к комитету по транспорту Петербурга на 417 млн руб., следует из базы суда. Иск зарегистрирован 21 июля. Завод оспаривает начисление пени за срыв поставок трех составов метро для Невско-Василеостровской линии. Первый состав пришел в депо с просрочкой более 7 месяцев, второй опоздал на четыре месяца, третий – почти на два. За срыв поставок комитет уже удержал из расчетов с заводом 123 млн руб., а в мае отправил претензию еще на 417 млн руб.

Пока разбирательство находится в суде, мы не можем удержать эту сумму с поставщика, объясняет представитель комитета по транспорту. Остальные пять составов из восьми пришли вовремя, добавляет она.

Конкурс на поставку восьми шестивагонных составов метро стоимостью 3,8 млрд руб. «Вагонмаш» выиграл в феврале 2015 г., но контракт был подписан спустя два месяца: его трижды обжаловал в ФАС конкурент – ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (ОЭВРЗ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг»), кроме того, администрация Петербурга приостанавливала подписание контракта, пока акционером «Вагонмаша» не стал «Кировский завод». На прошлой неделе завод поставил последние вагоны.

Комитет по транспорту необоснованно допустил просрочку заключения договора поставки вагонов метро на 62 дня, еще 21 составила просрочка в согласовании технических условий, все это время «Вагонмаш» не мог приступить к работе, сообщила представитель «Кировского завода». Комитет не снизил штрафные санкции и не учел законные доводы в рамках досудебного рассмотрения требований «Вагонмаша», добавляет она.

По ее словам, если штраф будет удержан, он составит около 15% от стоимости контракта: вместо планируемой прибыли «Вагонмаш» получит значительные убытки. Персонал готов и дальше производить вагоны метро, но работать с большими убытками предприятие будет не в состоянии, говорит она, уточняя, что акционеры примут решение по дальнейшей судьбе «Вагонмаша» по итогам суда.

Сейчас завод ремонтирует два состава метро, в августе или сентябре будет разыгран новый конкурс на производство 6 или 7 составов для Невско-Василеостровской линии, до кого как он пройдет, никто не собирается замораживать производство, говорит менеджер завода.

Рентабельность такого контракта составляет порядка 10%, если «Вагонмаш» не сможет оспорить в суде сумму неустойки, то заказ рискует оказаться для предприятия убыточным, а у завода не останется средств для инвестиций и развития, говорит заместитель начальника аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Марков.