Транспорт
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Минтранс утяжелил багаж

Минтранс предлагает сократить список вещей, которые можно взять на борт

В сумку теперь придется упаковывать верхнюю одежду, ноутбуки, телефоны и зонты

Во вторник на портале regulation.gov.ru появился новый проект приказа Минтранса «Об утверждении Федеральных авиационных правил», который меняет правила перевозок и провоза багажа в салоне самолета. Из законопроекта следует, что Минтранс предлагает серьезно ограничить возможность провозить в салоне вещи помимо ручной клади и устанавливает минимальный вес ручной клади – 5 кг.

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