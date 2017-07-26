Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Минтранс утяжелил багаж
Минтранс предлагает сократить список вещей, которые можно взять на борт
В сумку теперь придется упаковывать верхнюю одежду, ноутбуки, телефоны и зонты
- Виталий Петлевой
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Не все личные вещи можно будет взять в салон самолета
Максим Стулов / Ведомости
Во вторник на портале regulation.gov.ru появился новый проект приказа Минтранса «Об утверждении Федеральных авиационных правил», который меняет правила перевозок и провоза багажа в салоне самолета. Из законопроекта следует, что Минтранс предлагает серьезно ограничить возможность провозить в салоне вещи помимо ручной клади и устанавливает минимальный вес ручной клади – 5 кг.
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