Транспорт
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Якутию приравняют к России

«Железные дороги Якутии» могут лишиться независимости

ФАС хочет уравнять плату за пользование их инфраструктурой со средней по РЖД. Сейчас она вдвое выше

Независимости «Железных дорог Якутии» может прийти конец. С 1995 г. дороги были выведены в отдельное акционерное общество, чтобы завершить строительство дороги Беркакит – Томмот – Якутск. Сейчас протяженность железных дорог Якутии – около 800 км. Но тарифы для якутских железных дорог устанавливала Федеральная служба по тарифам (ФСТ) по специальной методике. Они устанавливались по фактическим затратам из-за суровых климатических условий, рассказывает гендиректор «Железных дорог Якутии» Василий Шимохин.

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