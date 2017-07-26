Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Якутию приравняют к России
«Железные дороги Якутии» могут лишиться независимости
ФАС хочет уравнять плату за пользование их инфраструктурой со средней по РЖД. Сейчас она вдвое выше
- Дарья Белоглазова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Якутию приравняют к России
Артем Геодакян / ТАСС
Независимости «Железных дорог Якутии» может прийти конец. С 1995 г. дороги были выведены в отдельное акционерное общество, чтобы завершить строительство дороги Беркакит – Томмот – Якутск. Сейчас протяженность железных дорог Якутии – около 800 км. Но тарифы для якутских железных дорог устанавливала Федеральная служба по тарифам (ФСТ) по специальной методике. Они устанавливались по фактическим затратам из-за суровых климатических условий, рассказывает гендиректор «Железных дорог Якутии» Василий Шимохин.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}