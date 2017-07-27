Онлайн-продажи туров обгоняют рынок

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Туристы идут в онлайн

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Продажи растут за счет эффекта низкой базы и цифровизации покупательских привычек, особенно заметной в Москве и Санкт-Петербурге, считает Onlinetours Артем Коротаев / ТАСС

Онлайн-продажи туристических пакетов в России в первом полугодии 2017 г. росли быстрее рынка, говорится в исследовании сервиса Onlinetours. У этого сервиса, по собственным данным, такие продажи выросли более чем в 2 раза, у Level.travel – в четыре, рассказал «Ведомостям» гендиректор сервиса Дмитрий Малютин. В I квартале 2017 г. выездной турпоток из России вырос на 24% до 6,7 млн человек, по данным Росстата; более поздних данных служба не раскрывала.