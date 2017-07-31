Мигранты и инфляция оказались главными причинами роста рынка ДМС

Рынок вырос всего на 6,6% за год

Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: Мигранты и инфляция поддержали полисы

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В разгар кризиса медицинские организации заморозили цены, но затем инфляция вынудила их поднять, отмечает Алексей Власо Е. Кузьмина / Ведомости

Траты на ДМС в России за прошлый год росли медленнее рынка – на 6,6% до 137,6 млрд руб., подсчитали аналитики BusinesStat. Весь рынок платных медицинских услуг в целом за год вырос на 8%, а легальная коммерческая медицина – на 9%.