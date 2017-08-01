Запасы Быстринского месторождения «Норникеля» выросли на 10–25%

Это не повлияет на цену сделки по продаже Владимиру Потанину и Григорию Березкину доли в проекте, утверждает компания

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«Норникель» завершает строительство Быстринского Гока «ГМК «Норильский никель»

«Норникель» пересчитал запасы на Быстринском месторождении в Забайкальском крае, сообщил «Ведомостям» представитель «Норникеля». Суммарные балансовые запасы по руде и металлам выросли на 10–25%. После пересчета запасы меди увеличились на 11% до 2,3 млн т, золота – на 25% до 9,5 млн унций. Компания уже утвердила новые запасы в Роснедрах.