Промышленность
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: «Норникель» прирос золотом

Запасы Быстринского месторождения «Норникеля» выросли на 10–25%

Это не повлияет на цену сделки по продаже Владимиру Потанину и Григорию Березкину доли в проекте, утверждает компания

«Норникель» пересчитал запасы на Быстринском месторождении в Забайкальском крае, сообщил «Ведомостям» представитель «Норникеля». Суммарные балансовые запасы по руде и металлам выросли на 10–25%. После пересчета запасы меди увеличились на 11% до 2,3 млн т, золота – на 25% до 9,5 млн унций. Компания уже утвердила новые запасы в Роснедрах.

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