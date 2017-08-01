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Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Реформе теплоэнергетики дан старт

В России началась реформа теплоэнергетики

Новые правила должны привлечь в отрасль 2,5 трлн рублей. Но рост цен для населения неизбежен, предупреждают эксперты

Изменения в закон о теплоснабжении, меняющие систему отношений в теплоэнергетике, подписаны президентом России Владимиром Путиным. Они вступили в силу в понедельник, 31 июля. С этого документа начинается реформа теплоэнергетики, которая должна привлечь в отрасль частные инвестиции.

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