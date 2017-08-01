Дмитрий Патрушев скупил акций «Газпрома» на 22 млн рублей

Сейчас акции в его владении стоят почти 30 млн руб. А. Гордеев / Ведомости

Член совета директоров «Газпрома» Дмитрий Патрушев купил акции монополиста на сумму около 22 млн руб., сообщила компания. По итогам работы в совете директоров за 2016 г. Патрушеву полагалось вознаграждение более чем 25 млн руб.

Покупку Патрушев совершил в июле, в середине апреля он также приобретал пакет акций «Газпрома» - на 1,8 млн руб. Сейчас акции в его владении стоят почти 30 млн руб. Патрушев также является председателем правления Россельхозбанка (РСХБ). Он сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Представитель РСХБ не ответил на вопросы «Ведомостей».

Если член совета директоров вкладывает деньги в собственную компанию, это значит, что он верит в ее будущее, убежден стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов. Правда, рассуждает он, вряд ли вознаграждение за работу в совете директоров «Газпрома» - самая крупная часть средств Патрушева, а значит, нельзя назвать такую инвестицию рискованной, хотя акции газовой компании и не самые привлекательные на Московской бирже. Такое вложение руководства компании в нее саму — хороший знак и для инвесторов, считает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев.

По словам Веденеева, рынок всегда оценивал акции «Газпрома» дешевле, чем они могут стоить на самом деле. Это связано с тем, что несмотря на высокую рентабельность «Газпром» много расходует на инвестиции в собственную инфраструктуру, полагает он: «Поскольку реального денежного потока компания имеет очень мало, акционерам она выплачивает тоже меньше, чем могла бы». По итогам прошлого года компания выплатила 8,04 руб. на одну акцию, это 20% прибыли по международным стандартам.

На цену акций «Газпрома» давят и геополитические риски: санкции США во многом направлены против энергетического сектора России, добавляет президент «Финама» Владислав Кочетков. Поэтому «Газпром» стоит гораздо дешевле акций компаний нефтегазового сектора других стран, говорит он. «Тем не менее эти бумаги — хорошее вложение на горизонте в три-пять лет, рынок верит в улучшение геополитической обстановки», - считает Кочетков. Правда, напоминает он, инвестиции крупных сумм в одни и те же бумаги — дело рисковое, поскольку в таком случае вложения не защищены от колебаний котировок.

А котировки акций «Газпрома» значительно просели с начала этого года. Их стоимость достигла 158 руб. в начале января, это стало пиковым значением за год — рост произошел после появления новостей о том, что «Газпром» может начать выплачивать в виде дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО. На закрытии во вторник, 1 августа, одна акция стоила 117,99 руб. Однако монополия сообщила о том, что увеличила в июле экспорт газа на 15% к июлю прошлого года. Всего же с начала года экспорт вырос на 12,6% по сравнению с первыми семью месяцами 2016 г. Эти новости могут стать «толчком для восстановления котировок», считают аналитики БКС.