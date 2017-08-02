Крупнейшие авиакомпании пока не собираются отменять бесплатный провоз багажа по невозвратным билетам

Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Поправка для «Победы»

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Новым законом пока хочет воспользоваться лишь «Победа» М. Стулов / Ведомости

Поправки в Воздушный кодекс президент Владимир Путин подписал 31 июля, в силу они вступят через 60 дней. Согласно им авиакомпании не обязаны бесплатно возить багаж по невозвратным билетам; перевозчики смогут сами устанавливать правила и взимать за перевозку багажа отдельную плату. Сейчас по любому билету авиакомпания обязана бесплатно перевезти минимум 10 кг багажа.