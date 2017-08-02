РЖД впервые с начала года сократила перевозки пассажиров в поездах дальнего следования

Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: РЖД не довезла на курорты

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Всего за январь – июль 2017 г. РЖД перевезла только 57,9 млн пассажиров, что на 0,3% меньше аналогичного периода 2016 г. Д. Абрамов / Ведомости

В июле перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сократились на 0,2% до 12,6 млн человек, сообщила РЖД. Это первое падение с начала 2017 г., до этого наблюдался небольшой рост. Пассажирооборот в июле также сократился – на 4% до 13 млрд пассажиро-километров. Представитель РЖД отказался от комментариев. Падение в июле гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связал со снижением спроса на внутрироссийские курорты, в частности Крым. По его мнению, сократятся перевозки и в августе.