Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: У еды слишком много продавцов

Продавцов продуктов питания стало слишком много

В ближайшие годы отрасли грозит волна закрытий магазинов

В США стало слишком много продуктовых магазинов, пишет The Wall Street Journal (WSJ): пока ритейлеры массово открывали магазины, многие потребители перешли от крупных закупок раз в неделю к более частым покупкам готовой еды и снеков, которые можно захватить из магазина или кафе. Темпы роста продаж ритейла угасли, а отрасль оказалась перед риском закрытий магазинов, пишет WSJ со ссылкой на топ-менеджеров в ритейле, банкиров и отраслевых экспертов.

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