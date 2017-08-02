Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: У еды слишком много продавцов
Продавцов продуктов питания стало слишком много
В ближайшие годы отрасли грозит волна закрытий магазинов
- Светлана Ястребова
- / Для Ведомостей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
За 2016 г. в США продажи потребительских товаров, еды и напитков составили $440 млрд.
Tony Gutierrez / AP
В США стало слишком много продуктовых магазинов, пишет The Wall Street Journal (WSJ): пока ритейлеры массово открывали магазины, многие потребители перешли от крупных закупок раз в неделю к более частым покупкам готовой еды и снеков, которые можно захватить из магазина или кафе. Темпы роста продаж ритейла угасли, а отрасль оказалась перед риском закрытий магазинов, пишет WSJ со ссылкой на топ-менеджеров в ритейле, банкиров и отраслевых экспертов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}