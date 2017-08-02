Промышленность
Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Таблетки очистили от посредников

Производитель лекарств «Синтез» вдвое увеличил чистую прибыль

Помог переход на прямые контракты с производителями субстанций

Чистая прибыль фармпроизводителя «Синтез», входящего в Marathon Group выходца из A1 Александра Винокурова и его партнера Сергея Захарова, в первом полугодии 2017 г. составила 672,3 млн руб. – это в 2,2 раза больше, чем год назад, сообщила Marathon Pharma (управляет фармацевтическими активами Marathon Group). Выручка «Синтеза» выросла на 5% до 3,4 млрд руб.

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