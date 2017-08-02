Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Таблетки очистили от посредников
Производитель лекарств «Синтез» вдвое увеличил чистую прибыль
Помог переход на прямые контракты с производителями субстанций
- Мария Дранишникова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Субстанции – основная статья расходов, в производственной себестоимости она может достигать 80%
PIXABAY
Чистая прибыль фармпроизводителя «Синтез», входящего в Marathon Group выходца из A1 Александра Винокурова и его партнера Сергея Захарова, в первом полугодии 2017 г. составила 672,3 млн руб. – это в 2,2 раза больше, чем год назад, сообщила Marathon Pharma (управляет фармацевтическими активами Marathon Group). Выручка «Синтеза» выросла на 5% до 3,4 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}