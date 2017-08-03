Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Пойманов проиграл в суде США
Бывший владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов проиграл в суде США
Он был признан банкротом, что лишает его шанса получить через суд со Сбербанка $750 млн
- Виталий Петлевой,
- Полина Трифонова
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Сбербанку удалось выиграть дело в судах в России и США
Евгений Разумный / Ведомости
Сергея Пойманова, бывшего владельца одного из крупнейших предприятий по производству щебня – «Павловскгранита», признали банкротом в США, следует из определения суда Южного округа штата Нью-Йорк от 31 июля. Суд также признал, что решения российского суда в вопросе банкротства Пойманова имеют приоритет в США. Для Пойманова это значит, что его сделка с PPF Management о переуступке прав требования взыскивать с президента Сбербанка Германа Грефа и соответчиков $750 млн признана ничтожной. Соответствующее постановление 31 июля вынес Арбитражный суд Московской области. Пойманов находится под арестом.
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