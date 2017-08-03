Транспорт
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: РЖД обновит парк

РЖД увеличит закупки инновационных вагонов у «Уралвагонзавода»

Компании также будут создавать и производить новые образцы

«Уралвагонзавод» (УВЗ) может до 2019 г. поставить РЖД инновационные грузовые вагоны, сообщили монополия и корпорация «Ростех», в управлении которой находится завод. Предполагается, что долгосрочный контракт позволит сторонам совместно разработать новые модели грузовых вагонов – подготовить техническое задание и создать опытные образцы, а затем и организовать производство.

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