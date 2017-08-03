Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: «Пятерочка» доросла до дивидендов
«Пятерочка» доросла до дивидендов
На первом этапе доходность может быть 2–3%
- Наталья Ищенко,
- Екатерина Бурлакова
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В этом году Х5 вернула себе звание ритейлера № 1 России
Д. Абрамов / Ведомости
Крупнейший по обороту российский ритейлер X5 Retail Group начнет платить дивиденды. «В сентябре мы планируем представить дивидендную политику для рассмотрения наблюдательному совету. Это хорошие новости для инвестиционного сообщества», – рассказал на телеконференции с инвесторами и аналитиками главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Ее детали X5 сможет раскрыть после утверждения советом, добавил он.
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