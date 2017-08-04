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Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: «Газпром» добавит рынку гелия

«Газпром» приступил к строительству Амурского ГПЗ

К 2025 году завод должен стать крупнейшим производителем гелия в мире

В четверг, 3 августа, на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) началась заливка фундамента, сообщил «Газпром». Председатель правления компании Алексей Миллер сказал, что после выхода на проектную мощность (42 млрд куб. м в год) завод станет крупнейшим в России по переработке газа и одним из самых мощных в мире. Выводиться на эту мощность завод будет поэтапно вплоть до 2025 г. Первые две технологические линии завода предполагается ввести в строй в мае 2021 г. «Эти сроки были определены изначально, никаких отклонений на сегодняшний день в части графика реализации строительства завода нет», – цитирует «Интерфакс» Миллера.

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