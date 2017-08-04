Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: «Марафон групп» побежит с «Ростехом»
«Ростех» и «Марафон групп» создают лекарственного гиганта
Объединение их фармацевтических активов закончится к 2018 году
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Сделка поможет снизить зависимость от импорта лекарств, надеется «Ростех»
Максим Стулов / Ведомости
Госкорпорация «Ростех» и «Марафон групп» выходца из А1 Александра Винокурова объединят фармацевтические активы, сообщили компании. Сделку планируется закрыть до конца года. Она будет безденежной и проведена путем обмена акциями, знает человек, близкий к одному из участников. Представители «Ростеха» и «Марафон групп» это не прокомментировали.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}