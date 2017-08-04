«Ростех» и «Марафон групп» создают лекарственного гиганта

Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: «Марафон групп» побежит с «Ростехом»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Сделка поможет снизить зависимость от импорта лекарств, надеется «Ростех» Максим Стулов / Ведомости

Госкорпорация «Ростех» и «Марафон групп» выходца из А1 Александра Винокурова объединят фармацевтические активы, сообщили компании. Сделку планируется закрыть до конца года. Она будет безденежной и проведена путем обмена акциями, знает человек, близкий к одному из участников. Представители «Ростеха» и «Марафон групп» это не прокомментировали.