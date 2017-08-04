Промышленность
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: «Марафон групп» побежит с «Ростехом»

«Ростех» и «Марафон групп» создают лекарственного гиганта

Объединение их фармацевтических активов закончится к 2018 году

Госкорпорация «Ростех» и «Марафон групп» выходца из А1 Александра Винокурова объединят фармацевтические активы, сообщили компании. Сделку планируется закрыть до конца года. Она будет безденежной и проведена путем обмена акциями, знает человек, близкий к одному из участников. Представители «Ростеха» и «Марафон групп» это не прокомментировали.

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