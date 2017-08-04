Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Avon без главного
Гендиректор Avon Products Шери Маккой покинет компанию
Ей не удалось восстановить рост бизнеса
- Светлана Ястребова
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Гендиректор Avon Products Шери Маккой покинет компанию после того, как ей не удалось восстановить рост ее бизнеса
Bebeto Matthews / AP
Гендиректор одной из крупнейших в мире косметических компаний – Avon Products – Шери Маккой уйдет в отставку весной 2018 г., сообщила компания. О решении было объявлено после отчета Avon об очередном квартальном убытке и сниженного прогноза на год, отмечает Financial Times (FT).
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