Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Avon без главного

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Гендиректор Avon Products Шери Маккой покинет компанию после того, как ей не удалось восстановить рост ее бизнеса Bebeto Matthews / AP

Гендиректор одной из крупнейших в мире косметических компаний – Avon Products – Шери Маккой уйдет в отставку весной 2018 г., сообщила компания. О решении было объявлено после отчета Avon об очередном квартальном убытке и сниженного прогноза на год, отмечает Financial Times (FT).