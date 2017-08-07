Промышленность
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Алмазы скрылись под водой

«Алроса» может сократить добычу алмазов из-за аварии

Подтопленный рудник «Мир» обеспечивал компании около 11% добычи

Второй по добыче алмазов рудник «Алросы» – «Мир» в Якутии остановлен из-за аварии на неопределенный срок. Рудник разрабатывает открытую в 1955 г. кимберлитовую трубку «Мир». До 2001 г. добыча алмазов на ней велась открытым способом. В 2009 г. был запущен рудник. В пятницу в 16.30 местного времени (10.30 мск) произошел неконтролируемый прорыв воды в рудник из карьера из-за резкого ухудшения горно-геологических условий, сообщила «Алроса». В момент аварии в выработках находилось 142 человека, еще девять были на техподготовке. 134 человека были благополучно подняты на поверхность. В воскресенье была неизвестна судьба восьми человек.

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