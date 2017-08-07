Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Россия снижает добычу нефти
Россия может впервые за 10 лет сократить добычу нефти
В 2017 году спад составит минимум на 0,1%, снизится и экспорт
- Галина Старинская
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Вслед за сокращением добычи Россия снизила экспорт нефти
Е. Разумный / Ведомости
Россия в 2017 г. снизит добычу нефти минимум на 0,1% до 547 млн т, говорится в сообщении Минэнерго. Последний раз страна снижала добычу в кризисный 2008 год – на 0,6% (см. график).
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