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Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Россия снижает добычу нефти

Россия может впервые за 10 лет сократить добычу нефти

В 2017 году спад составит минимум на 0,1%, снизится и экспорт

Россия в 2017 г. снизит добычу нефти минимум на 0,1% до 547 млн т, говорится в сообщении Минэнерго. Последний раз страна снижала добычу в кризисный 2008 год – на 0,6% (см. график).

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